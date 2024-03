Loena Hendrickx begint met kleine kwaaltjes aan WK kunstschaatsen: "Maar het hoofd zit goed"

Vannacht wordt in Montréal op het WK kunstschaatsen de korte kür bij de vrouwen geschaatst. België heeft met Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone - goud en brons op het EK - twee ijzers in het vuur. Maar een vlekkeloze aanloop was het voor hen beiden niet.

Twee maanden geleden beleefde Loena Hendrickx de mooiste dag in haar sportcarrière, toen ze naar Europees goud schaatste. Ook voor het WK behoort ze tot de favorieten, maar na een lang seizoen zit ze op haar tandvlees.

"De voorbereiding was niet vlekkeloos", verwijst haar broer en coach Jorik naar de ontstoken heup die haar hindert. "Topsport vraagt nu eenmaal veel van je."

"Het is een lang seizoen geweest voor de meesten, ook voor Loena. Haar lichaam is vermoeid, ze is niet helemaal topfit. Maar we staan hier en moeten het gewoon doen."

"Haar hoofd zit goed en ze heeft geen blessure die haar van het ijs houdt. Afgelopen jaren heeft ze al genoeg moeten afmelden. Nu wil ze gewoon schaatsen. Dat is een goeie mindset."

Wat is dan de ambitie van het kamp-Hendrickx? "Twee sterke küren rijden. Welke klassering daar dan bij hoort, hangt ook af van de rest."