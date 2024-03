Belgische twijfels voor WK kunstschaatsen: Hendrickx sukkelt met heupblessure, Pinzarrone met bloedneus

Loena Hendrickx verschijnt vannacht als voorlaatste op het ijs voor het korte programma. Na haar schaatst alleen nog Kaori Sakamoto: de Japanse wereldkampioene. De tweede Belgische, Nina Pinzarrone, is nummer 28 op de lijst. Volgens het schema schaatst Pinzarrone om 3.55 uur, Hendrickx om 4.40 uur.

Eerst is er nog een training en het is afwachten of de twee Belgen daar allebei hun korte kür nog eens zullen komen oefenen.

Gisteren liet Hendrickx alleszins de tweede training van de dag schieten. Ze sukkelt met een ontsteking aan haar heup en wilde haar lichaam sparen.

Pinzarrone kwam wel op het ijs in de oefenhal, maar kon haar korte kür niet oefenen omdat ze opnieuw last had van een bloedneus. Iets wat de voorbije dagen al vaker gebeurd is op het ijs. Na de training ging Pinzarrone meteen naar de toernooi-arts.

Vorig jaar eindigden Hendrickx en Pinzarrone op het WK als derde en elfde.