Broer/coach ziet dat Loena Hendrickx nog niet aan plafond zit: "Op training kan ze nog beter"

Ze was met wat kwaaltjes naar het WK kunstschaatsen afgezakt, maar Loena Hendrickx ligt na de korte kür wel op koers voor goud. "Ze wordt mentaal sterker en sterker", is coach en broer Jorik onder de indruk.

Dat Loena Hendrickx op kop staat, verraste Jorik Hendrickx wel. Dat zijn zus ertoe in staat was niet. "Ik wist dat ze die elementen in haar lichaam heeft. Dat ze die dan goed uitvoert, is dankzij de jarenlange ervaring die ze heeft opgebouwd", zegt hij.

"Je moet hier maar staan, wetende dat de voorbereiding niet optimaal was. Loena wordt mentaal sterker en steker. Toen we naar hier kwamen, hadden we afgesproken dat we er volledig voor gingen gaan. Die mindset heeft ze vandaag laten zien."

Toch stond Loena niet ontspannen op het ijs. "Ik zie wel een gespannen Loena", aldus Jorik. "Maar eenmaal die sprongen achter de rug zijn, is die ontlading er."

"Ik zag toch een gezonde spanning. Die adrenaline heeft ze nodig om door de pijn te bijten. Die sprongkracht, die extra power heeft ze nodig."