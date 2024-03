Drama in Montréal: Loena Hendrickx valt nog naast WK-podium na val in vrije kür

za 23 maart 2024 02:58

Loena Hendrickx heeft na een mindere vrije kür naast een medaille gegrepen op het WK kunstschaatsen in Montréal: ze werd 4e. De Japanse Kaori Sakamoto schitterde en veroverde haar derde wereldtitel op een rij. Ook voor Nina Pinzarrone (17) werd het WK een ontgoocheling, ze eindigde als 15e na een nieuwe bloedneus.

Na een schitterende korte kür pronkte Loena Hendrickx op de eerste plaats op het WK kunstschaatsen in Montréal. Ze kwam ook met een - letterlijk - schitterende outfit op het ijs voor haar vrije kür, maar daarin liep het fout. Was het stress of een fysiek ongemak? Hendrickx kon niet de sprongen en elementen uit haar schaatsen toveren zoals ze had gewenst: sommige drievoudige sprongen werden tweevoudige en halfweg haar oefening ging ze na een sprong ook tegen het ijs. Op karakter - maar fysiek duidelijk geen 100 procent - haalde ze het einde van haar vrije kür. Ze had duidelijk last van haar geteisterde heup toen ze van het ijs stapte en de "Ik ben kapot" tegen broer en coach Jorik sprak boekdelen. De val kostte Hendrickx uiteindelijk zelfs een medaille, want met 200,25 punten belandde Hendrickx nog naast het podium als 4e. Ze kwam iets meer dan 3 punten te kort voor het brons.

Sakamoto is weer wereldkampioen, bloedneus hindert Pinzarrone

De wereldtitel had er wellicht sowieso niet ingezeten, want titelverdediger Kaori Sakamoto pakte zoals verwacht uit in de vrije kür. De Japanse maakte indruk met haar sprongen en combinaties en veroverde haar derde wereldtitel op een rij. Vanuit Belgische hoek werd het uiteindelijk een vrije kür om snel te vergeten, ook voor Nina Pinzarrone. De 17-jarige kunstschaatsster kreeg net voor haar vrije kür opnieuw last van een bloedneus. Na enkele traantjes in de coulissen en met watten in haar neus ging Pinzarrone toch het ijs op. De concentratie was niet optimaal en haar vrije kür was dat logischerwijs ook niet. Ze viel nog terug naar de 15e plaats in de eindstand.

Nina Pinzarrone met watten in haar neus tijdens de vrije kür.

Pinzarrone: "Was in paniek en moest door mijn mond ademen"

De vrije kür van Nina Pinzarrone is uitgedraaid op een klein drama. Vlak voordat ze op het ijs kwam, moesten de wondjes in haar vaak bloedende neus zonder verdoving opnieuw worden dichtgebrand. Daardoor begon ze later aan haar oefening.



"Ik was in paniek. Daarom kon ik niet lachen. Ik moest door mijn mond ademen. Het was rijden of niet. Vier minuten onder deze omstandigheden zijn wel erg moeilijk", legt de 17-jarige Belgische uit.



Ze had geen spijt dat ze toch heeft gereden. "Ik wist natuurlijk dat ik zo niet mijn beste prestatie kon leveren. Paniek en stress maakten het erg moeilijk. Bij de val aan het begin moest ik nadenken waar ik de combinatie kon doen. Dat was mij nog nooit overkomen. Mijn score en plaats spelen dan geen rol meer."

uitslag WK kunstschaatsen 1. Kaori Sakamoto (Jap) 222,96 punten 2. Isabeau Levito (VS) 212,16 3. Kim Chae-yeon (ZKo) 203,59 4. Loena Hendrickx 200,25 5. Kimmy Repond (Zwi) 196,02 6. Lee Hae-in (ZKo) 195,48 7. Mone Chiba (Jap) 195,46 8. Hana Yoshida (Jap) 194,93 9. Livia Kaiser (Zwi) 187,24 10. Amber Glenn (VS) 186,53 11. Ekaterina Kurakova (Pol) 184,76 13. Anastasija Goebanova (Geo) 182,42 12. You Young (ZKo) 183,35 14. Olga Mikutina (Est) 177,76 15. Nina Pinzarrone 177,46