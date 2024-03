Sportpsychologe Eline Berings: "Loena Hendrickx heeft de juiste flow te pakken"

Goed begonnen is half gewonnen voor Loena Hendrickx op het WK kunstschaatsen. Dat ziet ook haar mental coach Eline Berings. "Tijdens de vrije kür moet Loena opnieuw de energie van het publiek zoeken", geeft ze mee.

Loena Hendrickx staat aan de leiding op het WK kunstschaatsen in Montréal (Can). Woensdagnacht opende ze met een sterke prestatie in de korte kür.

"Topsport op z'n mooist, zeker als je de achtergrond kent", vertelt Eline Berings, die Hendrickx weer het plezier in haar sport heeft leren kennen.

Maar in de aanloop naar het WK speelde de heup van Hendrickx op. De kine heeft overuren gedraaid om haar fysiek op te lappen. En ook mentaal stond Hendrickx er.

"Die heup kon heel zwaar wegen. Het kon ervoor zorgen dat ze erg onzeker of zenuwachtig zou worden", legt Berings uit, "maar Loena is een grote kampioene. Die vinden een manier om te schakelen en rust te vinden. Wat zij perfect gedaan heeft."

"In plaats van zich zorgen te maken heeft ze gefocust op de positieve punten zoals de liefde voor de sport. En ze heeft zich volledig gesmeten", zag ook de sportpsychologe.