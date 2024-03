Onze man op het WK na geweldige korte kür van Loena Hendrickx: "Opluchting was van haar gezicht af te lezen"

Met een persoonlijk record op de korte kür heeft Loena Hendrickx afgelopen nacht de toon gezet op het WK kunstschaatsen. Onze reporter in Montreal Jan De Bruyn zag hoe de ontlading groot was bij de Europese kampioene. "Ze wist dat ze dit in zich had, maar ze wist niet of haar lichaam het zou volhouden", klinkt het vanuit Canada.

"De opluchting was groot, dat viel van haar gezicht af te lezen", vertelt De Bruyn vanuit Canada. "Ze wist dat ze dit in zich had, maar ze wist niet of haar lichaam het wel zou volhouden."

De aanloop naar dit WK verliep voor Loena Hendrickx niet vlekkeloos.

Het verschil met haar voornaamste concurrentes is slechts 3 punten. Dat is overbrugbaar in de vrije kür.

In overleg met haar broer en coach Jorik werd beslist om ondanks de blessurezorgen nog vol voor dit WK te gaan. "Daarvoor heeft ze wel veel tijd moeten doorbrengen op de kinétafel, tot wel 3 uur per dag. De kinesist is ook mee afgereisd naar Montreal", klinkt het.

En kijk: nu ligt Loena Hendrickx plots op koers voor de wereldtitel, nadat ze eerder al zilver (2022) en brons (2023) behaald had op het WK. "Maar op dit moment heeft ze nog niets in handen", benadrukt onze reporter.

Wel opvallend: tweevoudige wereldkampioene Kaori Sakamoto is pas 4e na de korte kür. "Zij maakte een klein foutje, waardoor ze op dit moment naast het podium valt. De Koreaanse Haein Lee, vorig jaar goed voor zilver, is momenteel de nummer 2. Het blijft afwachten voor Loena Hendrickx, die in eerste instantie zelf foutloos zal moeten blijven in de vrije kür."