Pascal Ackermann houdt sleutelbeenbreuk over aan val in Classic Brugge-De Panne

Pascal Ackermann heeft woensdag bij een val in de laatste kilometer van de Classic Brugge-De Panne een breuk in zijn linkersleutelbeen opgelopen. Dat heeft zijn team Israel-Premier Tech bekendgemaakt op sociale media.

Pascal Ackermann was gisteren een van de pechvogels bij een valpartij in de slotkilometer van de Classic Brugge-De panne. Daarbij heeft de Duitse sprinter een sleutelbeenbreuk opgelopen, laat Israel-Premier Tech donderdagochtend weten.

Ackerman wordt vandaag geopereerd in ons land en zal daarna terugkeren naar huis om zijn revalidatie voort te zetten en langzaam weer te hervatten op de rollen. Zijn blessure kost hem wel de rest van het Vlaamse voorjaar.

De 30-jarige Ackermann jaagt nog op zijn eerste zege voor Israel-Premier Tech, nadat hij in de winter de overstap gemaakt had van UAE Team Emirates.

De Classic Brugge-De Panne is een koers die Ackermann traditioneel goed ligt. In 2018 werd hij op de streep geklopt door Elia Viviani, in 2021 waren Sam Bennett en Jasper Philipsen sneller in de sprint.

Ackerman won in zijn carrière al 40 profkoersen. Op zijn palmares prijken onder meer 3 ritoverwinningen in de Giro en 2 etappezeges in de Vuelta.