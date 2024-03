Opvallend detail (en prijs) van nieuw Engeland-shirt leidt tot volkswoede: "Dit moet geschrapt worden"

vr 22 maart 2024 06:43

Het nieuwe Engeland-shirt is vandaag voorpaginanieuws over het Kanaal.

Een stiksel van een paar centimeter verdeelt Engeland. Woensdag stelde Nike het nieuwe shirt van de nationale ploeg voor en dat ging gepaard met heel wat ophef. Niet zozeer over het design, maar wel over een opvallend detail. In de kraag van het truitje zijn de kleuren van de Engelse vlag namelijk aangepast. Vele fans en de politici roeren zich: "Dit is een volstrekte grap."

De oefeninterlands tegen Brazilië en onze Rode Duivels? Veel meer dan over de komende tegenstanders ging het over het Kanaal de voorbije uren over het nieuwe shirt van de nationale ploeg. Nike en de Engelse voetbalbond pakten, net zoals heel wat andere landen, vol trots uit met de gloednieuwe exemplaren voor het EK. Het witte thuisshirt en paarse uittruitje hebben een strak design met enkele speelse details.

Alleen ontketende een van die bijzonderheden een enorme volkswoede bij heel wat fans. Fabrikant Nike besliste namelijk om de Engelse vlag in de kraag van het shirt een opvallende twist te geven. Het kruis van St. George (normaal rood) kleurt verschillende tinten rood, blauw en paars. "Een speelse update die moet verenigen en inspireren", motiveerde Nike.

Het tegengestelde blijkt het geval. In plaats van te verenigen, verdeelt de creatieve vlag de publieke opinie in Engeland. Op sociale media uitten duizenden fans hun ongenoegen, een petitie heeft al meer dan 14.000 handtekeningen. In een podcast toonde ex-prof en huidig analist Chris Sutton begrip voor de onvrede bij de achterban. "Het is niet het kruis van St. George, hé? Ik begrijp dat mensen dan vinden dat het niet representatief is op een Engeland-shirt. Ik zal er wel niet boos om worden. Maar in hemelsnaam: kon de voetbalbond de keuze niet gewoon uitleggen?" Een woordvoerder van Nike kwam later op de dag met een (kort) statement: "Het Engelse thuisshirt van 2024 ontwricht de geschiedenis met een moderne variant op een klassieker. De kleuren op de boorden zijn gebaseerd op de trainingspakken van de wereldkampioenen uit 1966 - met blauw, rood en paars. Dezelfde kleuren zijn gebruikt voor een interpretatie van de vlag."

Onze vlag wordt door iedereen gebruikt, het is een symbool dat verenigt en níét veranderd moet worden. Keir Starmer

Viel hielp het communiqué niet.

Ondertussen begonnen zelfs heel wat politici zich te roeren in het debat. Onder meer Nigel Farage, voormalig boegbeeld van de brexitbeweging, uitte zijn ergernis: "Dit is een volstrekte grap. Er is totaal geen verband met het kruis van St. George."

De Britse oppositieleider Keir Starmer mengde zich eveneens: "Onze vlag wordt door iedereen gebruikt, het is een symbool dat verenigt en níét veranderd moet worden. Dus ik denk dat ze het shirt weer moeten schrappen." Volgens de BBC zijn er bij de Engelse bond vooralsnog wel geen plannen om het truitje aan te passen of te schrappen.

Ook onvrede over prijs

Er stootte de supporters van The Three Lions overigens nog iets tegen de borst rond het nieuwe shirt: de recordprijs waarvoor ze verkocht worden. Een authentiek exemplaar voor volwassenen kost een stevige 145 euro, voor een replica moet 99 euro neergeteld worden. "Ze moeten de prijs naar beneden halen", gaf Starmer nog mee in zijn betoog rond de vlag. Alleen zijn de Engelse shirts zeker niet de duurste. De nieuwe exemplaren van de Rode Duivels zijn bijvoorbeeld nog prijziger. Een authentiek shirt kost in de webshop van Adidas 150 euro, aan een replica hangt een prijskaartje van 100 euro.