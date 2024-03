FOTO: Dit zijn de truitjes van (bijna) alle teams voor Euro 2024

De laatste rechte lijn richting het Europees kampioenschap voetbal is ingezet. Vorige week werden de truitjes van de Rode Duivels officieel voorgestel in het Hergé Museum. Ook de thuis- en uittenues van de meeste andere deelnemende landen zijn intussen bekend en zullen in deze interlandperiode geshowd worden. We lijsten ze hieronder op: links het thuisshirt, rechts het uitshirt.