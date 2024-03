Bizar verhaal bij Roma: medewerkster ontslagen nadat jeugdspeler intieme beelden van haar en vriend gelekt heeft

vr 15 maart 2024 16:52

Gefronste wenkbrauwen in de Italiaanse hoofdstad. Een vrouwelijke medewerkster (30) van AS Roma zou ontslagen zijn, omdat een jeugdspeler een intieme video van haar heeft verspreid binnen de club. De voornaamste sportkranten smeten zich al op de vreemde zaak. Zopas kwam de club zelf met officiële communicatie. "We zijn van mening dat het een duidelijke poging is om ons te destabiliseren", klinkt het.

Niet de sportieve ommekeer van de jongste weken, wel een bizar ontslag is talk of the town in Rome. Volgens een medewerker van AS Roma zou een vrouwelijke collega van 30 jaar afgelopen november ontslagen zijn. De reden? Een intiem filmpje van haar en haar partner werd gelekt ... door een jeugdspeler. Over hoe de jonge Roma-speler aan de smartphone van de medewerkster raakte, doen meerdere theorieën de ronde volgens Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport. Volgens de sportkranten zou de speler in kwestie gevraagd hebben om even te mogen bellen. Maar dan dook hij in het fotoalbum om het filmpje door te sturen naar ploeggenoten. De beelden gingen zo razendsnel rond binnen de club. Het gevolg? Einde contract voor de medewerkster en haar vriend.

Een merkwaardige C4, waardoor de medewerkster in kwestie ook juridische stappen onderneemt tegen de club. Roma probeerde de Italiaanse pers eerst te overtuigen dat het ontslag niets te maken had met de intieme beelden die gelekt waren. Maar door de mediastorm die het veroorzaakte, voelde het zich nu verplicht officieel te communiceren. "AS Roma is van mening dat de lasterlijke toon in de ontstane campagne een duidelijke poging is om ons als bedrijf te destabiliseren op een cruciaal moment van het seizoen", klinkt het.

De feiten werden uitgebuit om niet-bestaande seksuele discriminatie en een ongelijke behandeling te veronderstellen. AS Roma

Het team van Rode Duivel Romelu Lukaku zet op zijn website zelf de feiten op een rijtje. "Het ontslag was een gevolg van een situatie die - naast het feit dat de daden ingingen tegen de ethische code van het bedrijf - onhoudbaar was om een werkrelatie voort te zetten", gaat de tekst voort. "De feiten werden uitgebuit om niet-bestaande seksuele discriminatie en een ongelijke behandeling te veronderstellen." Roma bijt dus van zich af en oordeelt dat er geen discriminatie naar de werkneemster toe in het spel is. Ook de jeugdspeler zou op de vingers getikt zijn door de club. Voorts wil het zich in de toekomst beschermen voor "dergelijke aanvallen". Al lijkt het laatste woord in de zaak nog niet gezegd.