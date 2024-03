Opnieuw "puncicate" in Rome: 2 Brighton-fans in het ziekenhuis door beruchte Romeinse "billenprikkers"

In de aanloop naar het Europa League-duel van donderdagavond tussen AS Roma en Brighton zijn 2 supporters van de bezoekers in de Romeinse binnenstad neergestoken. Niet voor het eerst kregen de slachtoffers daarbij messteken in de billen, een praktijk die in het Romeinse dialect zelfs een eigen woord kreeg: "puncicate".

Twee Brighton-fans hebben dus weinig plezier beleefd aan hun trip naar de Italiaanse hoofdstad. Het duo werd gisteravond in de binnenstad overvallen door Romeinse hooligans, die hun slachtoffers daarbij kenmerkend in de billen staken met een mes.

Helaas geen unicum, want de praktijk is schering en inslag onder een select groepje hooligans van AS Roma. In de Romeinse straattaal kreeg het in de billen prikken zelfs een eigen term: "puncicate".

De daders viseren daarbij doelbewust de billen van hun slachtoffers. Ze willen niet doden, maar een prik in de billen wordt beschouwd als vernederend en bijzonder pijnlijk. Bovendien wordt er vaak zoveel schade toegebracht aan het spierweefsel dat het slachtoffer levenslang mankt.

Met de aanslag op de twee Brighton-fans waren de hooligans niet aan hun proefstuk toe. In het verleden gebeurde het al vaker dat bezoekende fans, zeker bij Europese confrontaties, een mes in de billen kregen.

Brighton had zijn supporters in de aanloop naar de wedstrijd al opgeroepen om voorzichtig te zijn in de binnenstad van Rome. "Wees waakzaam, zorg voor een reisverzekering en draag geen kleuren van de club in de stad", was het devies van de Engelse club aan zijn fans.