"Het contrast tussen de heer De Rossi en de sikkeneurige en altijd ruzie zoekende Mourinho is gigantisch"

do 7 maart 2024 10:04

In de Europa League treft AS Roma donderdagavond Brighton. De Romeinen zijn onder nieuwe trainer Daniele De Rossi aan een revival bezig in de Serie A en zullen ongetwijfeld hopen om die lijn ook in Europa door te trekken. "De zuivering van José Mourinho heeft resultaat", stelt Filip Joos vast in 90 Minutes.

Toen AS Roma enkele weken geleden besliste om José Mourinho opzij te schuiven, draaide de Romeinse pers overuren. Maar kijk: opvolger Daniele De Rossi - een clubicoon bij AS Roma - heeft de ploeg in sneltempo nieuw leven ingeblazen. "De zuivering van Mourinho heeft resultaat", ziet ook Filip Joos, die opmerkt dat Mourinho veel steun genoot bij enkele journalisten. "Die gingen voor hem door het vuur en probeerden het meest kromme toch recht te praten. De bochten die zij nu moeten nemen..." "Maar ook zij kunnen nu niet anders dan vaststellen hoe die ploeg nu ineens wél aanvalt en wél veel scoort. Hoe Lukaku weer goed is, hoe Dybala weer goed is, hoe Pellegrini verrezen is."

De Rossi geeft de spelers ongelooflijk veel vertrouwen en durft ook beslissingen te nemen. Filip Joos

"Die ploeg is niet meer te herkennen", gaat Joos voort. "Roma heeft nu 7 van zijn laatste 8 wedstrijden gewonnen. Alleen van Inter werd verloren, al stonden ze daar bij de rust wel 2-1 voor. Daar was ook wel wat geluk mee gemoeid." "Of het ook zal blijven duren? Ik denk dat het toch heel moeilijk zal zijn om 4e te worden in de Serie A. En in de Europa League is de concurrentie echt loodzwaar, dat wordt een mooie eindstrijd." "Maar het verschil tussen de heer De Rossi en de sikkeneurige en altijd zagende en ruzie zoekende Mourinho is wel gigantisch. De Rossi geeft de spelers ongelooflijk veel vertrouwen en durft ook beslissingen te nemen." "Hij zette Svilar in doel en ook Lukaku zat al eens op de bank. En met Dybala traint hij volgens mij ook anders, want die kan ineens 90 minuten aan." Brighton is alvast gewaarschuwd.

