BEKIJK - Romelu Lukaku is back in business: Rode Duivel pakt tegen Monza uit met goal en assist

Romelu Lukaku aan het kanon. De Rode Duivel wachtte al sinds 20 januari op een doelpunt in de Serie A, maar maakte tegen Monza een einde aan zijn drooglegging. Lukaku was verder ook van goudwaarde met een assist. Bekijk beide beslissende fases hieronder.

Romelu Lukaku is helemaal terug van (even) weggeweest.



De aanvalsleider van Roma stond al sinds 20 januari droog in de Serie A en werd door zijn nieuwe trainer De Rossi ook wat meer rust gegund de voorbije wedstrijden.

Of de immer bedrijvige Lukaku daar opgetogen mee was, is nog maar de vraag. Maar de adempauze lijkt alvast gewerkt te hebben voor onze landgenoot. Na twee maanden wachten op een doelpunt in de Italiaanse competitie brak Lukaku tegen Monza opnieuw de ban.

Vlak voor de rust tekende hij eerst nog voor een assist op Lorenzo Pellegrini (bekijk hieronder), en niet veel later dook hij ook op de juiste plaats op wanneer zijn spitsbroer Paulo Dybala hem de 0-2 voorschotelde. Bingo.



Roma ging daarna gewoon door op dat elan en kreeg nog twee strafschoppen. Een koud kunstje voor zowel Dybala als Leandro Paredes: 0-4.



In het absolute slot incasseerden de bezoekers uit Rome nog een tegentreffer, maar dat zal Lukaku en co. wellicht een worst wezen.