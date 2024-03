"AA Gent in Play-off I krijgen zou één van de strafste prestaties uit Vanhaezebroucks carrière zijn"

KAA Gent zit in de problemen. De Buffalo's, die eerder dit seizoen nog tot de titelfavorieten werden gerekend, staan op dit moment zelfs niet meer in de top 6. Volgens 90 Minutes wordt het erg moeilijk voor Gent om deze neerwaartse spiraal nog om te draaien dit seizoen: "De ploeg is een snelkookpan van emoties."

Het draait al even vierkant bij KAA Gent.

In de winter verloor de club aanvallers Gift Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana. Ook vertrokken enkele basisspelers richting Afrika Cup en Asian Cup, waarna Gent terugzakte van plek 3 naar plek 7 in het klassement. In volle strijd om de Champions' Play-offs volgde zaterdag een nieuwe nederlaag op Standard.

Een nederlaag die er niet had moeten komen, denkt het panel van 90 Minutes.

"Gent was indrukwekkend in de eerste helft. Ze vallen met 10 op Standard, wat toch nog altijd Standard is, en je zag echt geen verschil", aldus Filip Joos.

Wat wel een terugkerend thema is bij Gent: domme fouten die de ploeg punten kosten. Deze keer was het Nurio die een overtreding maakte en meteen mocht gaan douchen.

De rode kaart van zaterdag was vooral onnodig, denkt ook Gilles De Coster: "Het is wel weer typisch dat dit bij Gent voorvalt. Die rode kaart is zo typisch, blijf eraf en er is geen probleem."