Hein "Volgende vraag" Vanhaezebrouck excuseert zich voor Depoitre-uitspraak: "Patje Boem Boem moest niet"

Zo spraakmakend zijn persconferentie vorige week was op Antwerp, zo sereen en kalm was die van Hein Vanhaezebrouck daags voor de verplaatsing naar Standard. De Gent-coach wilde niet ingaan op vragen over zijn toekomst en hij gaf toe dat hij de uitspraken over Depoitre van vorige week niet had moeten doen.

In een exclusief interview bij Het Laatste Nieuws had de nieuwe Gent-eigenaar Sam Baro eind vorige week zich kritisch uitgelaten over het volgens hem "angstige voetbal" van zijn team.



Vanhaezebrouck was er niet helemaal blij mee en schoot na de in zijn ogen te vermijden draw in eigen stadion (2-2) met scherp op de persbespreking. Hij foeterde op de domme uitsluitingen en penalty's bij zijn team én viseerde Laurent Depoitre, die in het slot een grote kans miste.



De Gent-coach zag ex-goalgetter Patrick Goots in de perszaal zitten en zei dat "Patje Boem Boem zo'n binnenlopertje aan de tweede paal wel had gemaakt".



Die opmerking kwam hem in de pers op heel wat kritiek te staan, onder meer in Extra Time. "Pijnlijk en vernederend", klonk het daar.



Vandaag sloeg Vanhaezebrouck mea culpa, toen hem ernaar gevraagd werd: "Dat was eerder op het hele offensieve compartiment bedoeld. Maar het is een terechte opmerking. Ik had er Patje Boem Boem helemaal niet moeten bijslepen."

Ik had dat allemaal niet moeten vertellen. Er zitten heel weinig intentionele bedoelingen achter. Het is eigenlijk alleen om het wat plezanter te maken. Hein Vanhaezebrouck

"Dat was niet verstandig. Maar ik denk dat Laurent mij heel goed kent en ook wel weet dat de coach zo in elkaar zit. Als ze aan Julien De Sart in Extra Time vragen of hij luistert naar de persconferenties van de coach, begon hij te lachen. Ze kennen me ondertussen allemaal."



Vanhaezebrouck stelt vast: "Van al diegenen die er heisa rond maken, zijn het de spelers die er het minst heisa rond maken. Zij weten hoe de coach is en in de week met hen babbelt."



"En er is al eens een uitspraak die beter niet gebeurt, maar zij weten dat dat allemaal niet persoonlijk is."



"Eigenlijk zouden ze de zaal moeten verduisteren, dat ik niet meer zie wie in de zaal zit."



Coach en spits hebben er wel niet met elkaar over gesproken. "Ik sprak er wel met anderen over en de spelers spreken onder mekaar. Maar het is geen item geweest, anders was Laurent wel tot bij mij gekomen."



Vanhaezebrouck zag tegen Antwerp ook positieve dingen van Depoitre, die niet 100 procent fit was en daarom ook enkel inviel. "Hij deed dat goed, hij bracht energie. Alleen blijf ik vinden dat hij er op die laatste fase had moeten zijn."



"Maar ik had al de dingen die erbij zijn gekomen, allemaal niet moeten vertellen."



Hij gaf een uitleg waarom hij dat dan toch doet. "Eigenlijk heeft dat weinig zin, het is alleen om het wat plezanter te maken. Er zitten heel weinig intentionele bedoelingen achter. Ik denk dat zij ondertussen wel door hebben dat de coach graag eens iets plezants vertelt, waar iedereen om kan lachen."



"In het begin konden zij daar niet om lachen, maar ondertussen wel."



