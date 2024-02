Tijdens de match vloekte Vanhaezebrouck, erna schoot hij (weer) met scherp: "Het is onvoorstelbaar"

Een liplezer was niet nodig. Iedereen kon zien welk vloekwoord Hein Vanhaezebrouck bovenhaalde na een zoveelste onnodige Gentse penaltyfout in de match tegen Antwerp. Ook het gebrek aan efficiëntie voorin frustreerde de coach: "Ik zie Patrick Goots hier zitten in de zaal. Misschien kan ik nog eens babbelen met hem."

Aan wat ligt het dan? "Als jij het weet, laat het mij weten", kaatste Vanhaezebrouck de bal terug naar de journalist die de vraag stelde. "Want ik weet het niet. We hebben al zo veel keer geprobeerd om het uit te leggen en te laten zien."

"Het is misschien iets voor Filip Joos in Extra Time, maar lijst eens de strafschoppen die wij hebben tegengekregen op. On-voor-stel-baar."

Bijna twee uur later op de persconferentie was de coach nog altijd niet bekoeld over het bewuste moment.

Het was in minuut 25 dat Hein Vanhaezebrouck een luide vloek door de KAA Gent Arena stuurde, toen verdediger Kandouss op bijzonder ongelukkige wijze een strafschop veroorzaakte.

Als die domme rode kaarten en penalty's er bij ons uithaalt, dan hadden we ons vandaag geen zorgen moeten maken en waren we al zeker van PO 1.

"Het gaat over de juiste beslissing nemen. Je hoeft die bal niet te controleren in de 16, trap die gewoon weg, desnoods in de tribune. Wat ga je doen eens als je de bal gecontroleerd hebt? Je hele middenveld is weg. En het is niet alleen Kandouss die het is overkomen. Ook Torunarigha, De Sart, Watanabe..."



"Vorige week kreeg ik een overzicht toegestuurd van domme rode kaarten en penalty's en daaruit blijkt dat Union 19 punten in het voordeel had. Dan is het niet moeilijk dat ze eerste staan. Als je die eruit haalt bij ons, dan hadden we ons vandaag geen zorgen moeten maken en waren we al zeker van Play-off 1."

