Extra Time trekt lijn bij zoveelste uithaal van Vanhaezebrouck naar speler: "Zó pijnlijk voor Depoitre"

Maar Vanhaezebrouck zijn oordeel staat vast: "Dan ken je hem niet. Hij maakte er nog moeilijkere. Dat zijn ballen die er altijd in moeten. Ik babbelde er met Vincent Janssen over achteraf. Hij zou die met plezier binnenlopen, denk ik."

"Dan overdrijf je toch, Hein", springt Mark van Bommel nog in de bres voor de spits, die te laat kwam om de winnende treffer in doel te schuiven.

Aan het woord is Hein Vanhaezebrouck na de 2-2 tegen Antwerp van afgelopen weekend. De trainer van KAA Gent is er niet mee opgezet dat Laurent Depoitre een grote kans mist aan de tweede paal in het slot.

"Ik zie Patrick Goots zitten in de zaal, misschien kan ik nog eens praten met hem, wie weet. We krijgen een aantal reuzekansen. Ik denk dat Patje er ongeveer 1.000 maakte zoals dat binnenlopertje aan de tweede paal."

Ook bij Extra Time is de uitspraak niet onopgemerkt voorbijgegaan. Filip Joos gooit de pertinente vraag op tafel: "Is dit nu een makkelijke goal om te maken?"

"Alles heeft te maken met timing", pikt Wesley Sonck in. "Hij anticipeert niet, terwijl je er op tijd moet zijn als spits. Een goal maken is moeilijker dan iedereen denkt, want timing is niet aan te leren."

Ook Peter Vandenbempt oordeelt dat Depoitre de situatie te laat inschat. "Hij versnelt pas als de doelman de bal mist, in plaats van te anticiperen."

Oké, Vanhaezebrouck heeft dus een punt dat zijn speler beter kon - en misschien wel moest - doen. Maar was er geen andere manier om dat duidelijk te maken?

"Ik moet eerlijk zeggen: ik vind het erover van Hein", zegt Franky Van der Elst. "Ik heb hem heel graag, maar hier kwetst hij Depoitre. Echt kwetsen. Dat doe je niet."

"Die dingen over Goots en Janssen moet je er niet bijhalen. Ik vind dat voor Depoitre zo pijnlijk ..." Waarna Vandenbempt besluit: "Het is vernederend."