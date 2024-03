KAA Gent verliest greep op top 6 na dramatische avond op bezoek bij Standard

Basiselftal interessant? Daar koop ik niets mee. Het moet iets opbrengen. De inbreng van Fernandez-Pardo heeft meerdere redenen. Het is een nieuwe kans voor hem, maar geen cadeau om in een sleutelwedstrijd van grote waarde te zijn. We hebben er vertrouwen in. Als hij daarin slaagt, is zijn carrière misschien vertrokken.

Hein Vanhaezebrouck, trainer Gent