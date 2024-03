Vandenbempt: "Genk en Gent niet in top 6, Cercle en KV Mechelen wel. Het is minder absurd dan het klinkt"

ma 4 maart 2024 09:44

Met vier ploegen op een zakdoek wordt de strijd om de laatste tickets voor de Champions' Play-offs razend spannend. Analist Peter Vandenbempt ziet twee ploegen in een goede flow, en twee ploegen die aanmodderen. "Soms rendeert een trainerswissel dus echt."

"De crisis is tijdelijk afgewend in Brugge"

Club Brugge boekte gisteren een overwinning op het goede moment tegen KRC Genk. De crisis is dus tijdelijk afgewend, want het ondenkbare is toch voorkomen: dat Club de top 6 niet zou halen na een echte horrorweek. De overwinning in Genk was het resultaat van een aantal factoren. Een goede prestatie, zeker in het begin van de wedstrijd met veel lef begonnen. Veel diepgang, waarmee Genk slag om slinger problemen had. Toen het moeilijk werd in een bepaalde periode, hebben ze solidariteit getoond en geknokt. Doelman Nordin Jackers was een aangename verrassing. Uitblinker tussen de palen op een cruciaal moment, net voor de rust. En dit keer hadden ze, anders dan in de voorbije weken, een dosis meeval: de penaltymisser van Tolu, een onbestrafte elleboog van Odoi, een ronduit onnozele penalty gekregen. Opgeteld maakt dat 0-3.

Om nu te zeggen dat alle leed geleden is en dat Ronny Deila plots een winnende trainer is geworden, daarvoor gaan we toch nog een beetje wachten. Peter Vandenbempt

Op het moment dat het op ontploffen stond in Brugge, is dat toch welgekomen. Coach Ronny Deila was gisteren de winnaar, maar het is duidelijk dat het geluk maar broos is. Zijn zeer vroege defensieve wissels werden niet begrepen door de waarnemers en al zeker niet gesmaakt door de fans, die op dat moment luidkeels om zijn ontslag riepen. Maar goed, mede door beslissingen van de ref en omdat Genk niet goed genoeg was, leidde het nu wel tot een resultaat. Het is een geweldige opsteker aan de vooravond van Europese duels, waar Club nog wat ijzers in het vuur heeft tegen Molde. Maar om nu te zeggen dat alle leed geleden is en dat Ronny Deila plots een winnende trainer is geworden, daarvoor gaan we toch nog een beetje wachten.

"Genk had wel een punt over de ref en de VAR, maar..."

Genk komt door de nederlaag opnieuw in nauwe schoentjes voor de top 6. Bij de Limburgers waren ze opnieuw misnoegd over de scheidsrechters. Ze hadden wel een punt, maar coach Wouter Vrancken had het ook over zijn eigen ploeg. De manier waarop er alweer niet efficiënt gevoetbald werd, met uiteraard die onvoorstelbaar slappe penalty van Tolu als negatieve uitschieter. Het ronduit slechte seizoen van Genk hebben de Limburgers toch vooral aan zichzelf te wijten. Het ongelofelijke gepruts in de zomer in de Europese voorrondes bijvoorbeeld, een bekernederlaag bij godbetert KV Oostende, 5 thuiswedstrijden op 14 gewonnen in de competitie... Dat je dan toch nog in aanmerking komt voor de top 6, heeft er ook mee te maken dat andere, betere clubs het ook niet goed doen. En dat vlotte voetbal met veel kansen dat we zeker de eerste maanden hebben gezien, is in het nieuwe kalenderjaar toch veel minder te zien.

Het ronduit slechte seizoen van Genk hebben de Limburgers toch vooral aan zichzelf te wijten. Peter Vandenbempt

Over de ref en de VAR hadden ze wel een punt. Niemand begrijpt die ronduit onnozele strafschop. En die elleboog van Odoi hebben de refs gewoon niet goed aangepakt. Als je oordeelt dat die onvrijwillig is, dan kan de VAR niet tussenkomen. Dat kan alleen bij een rode kaart. Maar je moet als scheidsrechter toch zo slim zijn dat als je ziet dat een verdediger met een bebloede neus op het veld staat, dat je die laat verzorgen en de corner pas laat trappen als de verdediger weer op het veld staat. En misschien moet de verdediger wel eerst van het veld en er dan weer in volgens het reglement, maar wees een beetje slim. Zo voorkom je de hele heisa, want ineens was het 0-2 en was dat toch een beslissend moment in de wedstrijd.

"KAA Gent staat voor een totale make-over"

Voor KAA Gent ziet het er nog slechter uit na een nederlaag op het veld van Standard. De mot zit er goed in bij Gent. Het straffe is dat AA Gent een zeer goede, degelijke eerste helft speelde, zelfs met 10 was Gent in Luik gewoon de betere ploeg. Maar in de tweede helft heeft het dan de deur wagenwijd opengezet voor een pandoering. Dat werd ook ingeleid door één fout van de scheidsrechter. En dat was namelijk geen penalty geven aan Gent. Dat was verkeerd, de rest was verdedigbaar. Ook die strafschop voor handspel, omdat de regels voor handspel nu eenmaal idioot zijn als je het mij vraagt. Bij AA Gent is er ondertussen niets meer dat nog goed zit. Vorige week vuurden eigenaar Sam Baro en coach Hein Vanhaezebrouck al op het publieke forum op elkaar. Nu ging Tarik Tissoudali het nog eens komen uitleggen. Het bestuur had gefaald, slecht transferbeleid gevoerd... En daarmee is de cirkel rond: iedereen is ontevreden. Goede timing van Tissoudali ook, aan de vooravond van de strijd om de top 6 wat benzine op de uitslaande brand in Gent gegooid.

Tarik Tissoudali heeft aan de vooravond van de strijd om de top 6 nog wat benzine op de uitslaande brand in Gent gegooid. Peter Vandenbempt

In die gespreide slagorde moet Gent nog proberen de top 6 te halen, te beginnen met zondag op het veld van Union. Daar moet ik toch geen tekening bij maken.

Het seizoen van AA Gent lijkt om zeep. De club staat voor een totale make-over deze zomer: een hoop nieuwe spelers, een nieuwe trainer en om te beginnen een nieuwe sportieve baas.

Die moet van Sam Baro wel de garantie krijgen dat hij vrij kan werken en niet elke dag aan Michel Louwagie, die als adviseur aan de slag blijft, verantwoording moet afleggen. Want als dat het geval is, dan gaat een echt goede, sterke persoonlijkheid wellicht niet komen.

"Stel je het voor: Genk en Gent niet in top 6, Cercle en KV Mechelen wel"

