Extra Time hekelt "handspel" van Pieter Gerkens: "Leg mij uit wat hier onnatuurlijk aan is"

di 5 maart 2024 09:06

Penalty na hands van Pieter Gerkens (Gent) en ook penalty na hands van Yira Sor (Genk): het afgelopen weekend leverde twee discutabele strafschoppen op. Ook het Extra Time-panel ging maandagavond door over de twee fases. En het oordeel was unaniem.

Het handspel van Gent-speler Pieter Gerkens was een druk besproken fase in Extra Time. Het voltallige panel fronst de wenkbrauwen bij de beslissing van scheidsrechter De Cremer. "Ik vraag me af hoe je dan moet verdedigen. Je moet al als een pinguïn met je armen langs je lichaam staan. Moet je dan ook nog springen als een pinguïn?", sakkert Wesley Sonck. Filip Joos haalt er het reglement bij. Dat luidt letterlijk als volgt: "Het is een overtreding indien een speler de bal raakt me de hand/arm wanneer deze zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt. Een speler wordt aanzien als zijn onnatuurlijk groter gemaakt te hebben wanneer de positie van zijn hand/arm geen gevolg is van of niet te rechtvaardigen valt door een lichaamsbeweging voor die bepaalde situatie."

Er is niks onnatuurlijks aan Gerkens zijn beweging. Het is wraakroepend. Filip Joos

En dan is het volgens Joos klaar als een klontje: "Als je dit toepast, fluit je nooit penalty. Dit is perfect sluitend. Er is niks onnatuurlijks aan zijn beweging. En "onnatuurlijk" staat er 2x, dus is het een doorslaggevend argument. Leg mij dan uit wat hier onnatuurlijk aan is?" "Het is wraakroepend en het zorgt ervoor dat het voetbal vervelend wordt. Ik heb ook het gevoel dat de refs niet meer beseffen dat er in voetbal sowieso weinig gescoord wordt en dat je van elke beslissing om een penalty te geven echt wel zeker moet zijn." Arnar Vidarsson meent dat er in Engeland minder snel gefloten wordt. "Daar nemen ze eerst hun tijd voor zoiets. Wat zegt de 4e ref? Wat zegt de lijnrechter? Ik heb het gevoel dat ze daar even wachten op extra info en nadenken en dan pas fluiten."

Ik denk dat dit is waar we naartoe gaan: dat spelers gaan proberen om van kortbij op de arm te mikken. Wesley Sonck

Filip Joos pikt in: "In Engeland is dit nooit een penalty. Daar laten ze gigaveel passeren. Terwijl: in Italië doen ze je dood als je hiervoor geen penalty fluit. Er is een cultuurverschil." Ook de handsfase met Genk-speler Sor wordt vervolgens onder de loep genomen. "Ook deze penalty zou ik niet fluiten, ook al vind ik het méér strafschop dan de vorige", zegt Joos. Wesley Sonck: "Ik denk dat dit is waar we naartoe gaan: dat spelers gaan proberen om van kortbij op de arm te mikken."