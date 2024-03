Veel voetbal en een bijzonder weetje over een pinguïn: herbekijk Extra Time met Sam Kerkhofs en co.

Club Brugge lijkt zeker van de Champions' Play-off, maar onder blauw-zwart is het drummen voor een plekje in de top 6. Filip Joos besprak in Extra Time hoe de kaarten in de Jupiler Pro League erbij liggen. De gasten met dienst waren Wesley Sonck, Arnar Vidarsson en Sam Kerkhofs. Herbekijk de integrale uitzending opnieuw via de onderstaande VRT MAX-link.