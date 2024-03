Tarik Tissoudali deelt sneer uit aan Gents bestuur: "Als het zo moet, ga je niet met plezier voetballen"

Tarik Tissoudali (30) opende nog de score, maar dat werd uiteindelijk maar een voetnoot in de ruime 4-2-zege van Standard. Met lede ogen zag de Marokkaanse aanvaller hoe zijn ploeg "te makkelijk" doelpunten slikte en zo aan een rampzalig 2024 bezig is. Wat leidde tot een scherp interview, waarin vooral het Gentse bestuur het moest ontgelden: "De kern van het probleem is gewoon het transferbeleid."