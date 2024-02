De Rossi legt uit waarom hij Romelu Lukaku na amper één helft wisselde: "Azmoun was gewoon beter"

Onvermoeibaar lijkt Romelu Lukaku wel dit seizoen.

Onder José Mourinho droeg de Rode Duivel 90 minuten lang de last van de Rome-aanval op zijn schouders en ook onder Daniele De Rossi mist de spits zelden een minuut.

Tot zondagavond in het uitduel tegen Frosinone. Na een ongelukkige eerste helft bleef Lukaku zowaar in de kleedkamer. Zo'n vroege wissel is - zonder blessures - een ongewone ervaring in de carrière van de recordschutter.

De Rossi kwam achteraf met een uitleg: "Waarom ik Romelu wisselde? Ik vond hem niet goed samen met Azmoun (de Iraanse spits die samen met Lukaku een tandem vormde, red.). Hij was ook wat vermoeid en daarom haalde ik hem van het veld. Ik heb frisse spelers nodig."

"Dit is geen mislukking voor Romelu, hé. Ik ben de coach en hou de beste spelers op het veld. Het was moeilijk voor hem. Maar na 45 minuten had ik eigenlijk iedereen kunnen wisselen. Als dat gebeurt, is het de fout van de coach en niet van de spelers."

Roma won overigens ruim van Frosinone. De Nederlandse revelatie Huijsen opende met een prachtgoal de score, nadien schoten Azmoun en Paredes nog raak.



Door de overwinning staat Roma stevig op plaats 6.