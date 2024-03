Gênant: speler van Qarabag wil scheids high five geven, maar merkt dan dat hij gele kaart niet intrekt

In de categorie "ongemakkelijk" gaat Elvin Cafarquliyev met de hoofdprijs aan de haal. De speler van Qarabag trok gisteren een losgebroken Leverkusen-speler neer. Geel oordeelde scheidsrechter Anthony Taylor, tot de VAR hem naar het scherm riep. Even later gebaarde de Brit dat het gele karton niet bleef staan. Dolgelukkig wilde Cafarquliyev een high five geven, maar dan verscheen er plots een andere kleur uit de achterzak.