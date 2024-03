Plots komt de UEFA-voorzitter naast Union-CEO Bormans zitten: "We hadden een leuk gesprek, ja"

Het gebeurt niet elke dag dat een UEFA-voorzitter naast je neerploft. In Istanboel was dat wel het geval voor Philippe Bormans. De CEO van Union voerde een gesprek met Aleksander Ceferin. Achteraf was hij verrast door diens kennis over de Brusselaars. "Hij was redelijk op de hoogte van ons parcours", deelt Bormans.

"Ik was wel verrast dat ik plots naast hem zat."

Philippe Bormans nam rustig plaats in de tribune voor de terugmatch tussen Fenerbahçe en Union, niet veel later dook Aleksander Ceferin op. De voorzitter van de UEFA plofte zich neer naast onze landgenoot.

"Erg leuk van hem dat hij komt. Dat wisten we op voorhand, want we waren gebrieft", vertelt Bormans, die begon te keuvelen met de Sloveen.

"We hebben een leuk gesprek gehad, ja. Hij was redelijk op de hoogte van het Belgische voetbal en het parcours dat Union heeft afgelegd. Daar zijn we trots op."

"Hij vond het belangrijk om eens een match van de Conference League bij te wonen. En hij was positief over het spel", sluit de CEO zijn anekdote af met een knipoog.