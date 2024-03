Sterk Union eindigt Europees avontuur toch met positieve noot door zege bij Fenerbahçe

Man van de match: Bijna alle Unionisten hebben vanavond hun visitekaartje afgegeven. Als we er dan toch één moeten uit halen, geven we deze bloem aan Loic Lapoussin. Tijdens de thuismatch moest hij nog op de bank beginnen, maar vandaag was hij bij momenten de tovenaar zoals we hem al lang kennen. De assist voor Rasmussen was naar het beeld van zijn geweldige wedstrijd.

Opvallend: De experimenten van Alexander Blessin hebben het goed gedaan. Castro-Montes - Vanhoutte - Machida was de ongewone achterlijn van de Brusselaars, Charles Vanhoutte speelde voor het eerst in de verdediging, maar deed dat voortreffelijk.

Gemiste kansen: Ondanks de onuitgegeven opstelling (geen Puertas, geen Amoura, geen Burgess) had Union de eerste helft kans na kans, maar maakte het er geen enkele af. De goal na rust kwam te laat, maar bracht zelfs dan hoop die niet ingelost werd.