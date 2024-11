Op weg naar absolute recordsom: wat leverden de Europese campagnes al op? En wat met de coëfficiënt?

Op zoek naar centen, coëfficiënten, maar vooral eeuwige roem. De drie Europese clubcompetities zijn ondertussen over halfweg in hun vernieuwde 'league phase'. Wat leverde dat al op voor de vijf Belgische vertegenwoordigers? Een tussentijdse balans van centen en coëfficiënten.

Als startpremie aan de ligafase ontving Club 18,62 miljoen euro plus nog eens een geschatte som van 18,4 miljoen uit de value pillar (een premie op basis van prestaties uit het verleden en de pot met tv-gelden).

Na vier speeldagen (3 in de Conference League, red) in de Europese 'league phases' hebben de Belgische clubs daar al de vruchten van mogen plukken.

Anderlecht en Union treden aan in de tweede Europese competitie, maar vangen in vergelijking met Club slechts een peulenschil. Het startgeld in de ligafase van de Europa League bedraagt "maar" 4,31 miljoen euro. Plus een value pillar die nog niet helemaal vast staat.

Anderlecht, dat zich plaatste na een kwalificatieronde deed daar met zijn drie zeges, elk goed voor 450.000 euro, en een draw tegen Porto (150.000 euro) nog anderhalf miljoen bij.

Union voegde aan zijn eerdere premies nog 450.000 euro toe door een nipte overwinning tegen Twente.

Anderlecht komt zo voorlopig op 8,235 miljoen euro, Union doet het met 7,155 miljoen euro.