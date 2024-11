Ondanks bijzonder lichte rode kaart Denkey: Cercle Brugge overleeft helft met mannetje minder in Oostenrijk

Felbevochten punt voor Cercle Brugge in Oostenrijk. Na een bijzonder lichte tweede gele kaart voor Denkey moest de Vereniging nochtans meer dan een helft met een mannetje minder overleven. Dat lúkte wel tegen LASK Linz, waardoor Cercle in de middenmoot van de Conference League kampeert.

Dit Cercle Brugge is niet te vergelijken met dat van tegen Vikingur. Met strijdlust en wilskracht sleept het een punt tegen de brand. Zo staat het halfweg deze leaguefase op de 15e plaats. Na een offday in IJsland is de top 24 dus nog altijd mogelijk, en het mag zelfs dromen van meer.

5 minuten voor het einde geraakt LASK Linz eindelijk eens echt door het Cercle-blok. Met geluk komt Florian Flecker aan de bal, maar de middenvelder botst op Maxime Delanghe. Hij heeft een snelle reflex in huis. Nog geen minuut later trapt Taoui nipt naast. Tot daar de grote kansen voor de thuisploeg.

Zoeken, zoeken en nog meer zoeken. Dat was de teneur in de eerste helft. Uiteindelijk was er wel langs beide kansen één enorme kans.

Zelfs de 1-0 viel nog bijna voor rust. Kapitein Zulj miste een dubbele reuzenkans, al ging de vlag wel de lucht in voor buitenspel.

Overleven lukte verbazingwekkend vlot voor Cercle Brugge. Siebenhandl moest zelfs even opletten bij een vrije trap van Nazinho. Pas in de laatste 10 minuten vond Linz wat ruimte, want bij de 10 bezoekers was er alsmaar meer vermoeidheid.

Gelukkig kon het rekenen op Maxime Delanghe. Met een beenveeg pareerde hij een laag schot van invaller Flecker. Enkele ogenblikken later mikte de Fransman Taoui de bal nipt naast.

Bal na bal werd weggetrapt uit de eigen zestien, tot het verlossend laatste fluitsignaal. Een zwoegend Cercle Brugge gaat met een knap punt naar huis. Het heeft nu 4 op 9.