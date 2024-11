Union houdt AS Roma in bedwang na flauwe pot en heeft tweede Europese punt beet

Union heeft zijn Europese blazoen een (klein) beetje kunnen oppoetsen. In het Koning Boudewijnstadion deelde het de punten met AS Roma na een matige wedstrijd. Union kwam achter na een foutje van doelman Anthony Moris, maar aan de overkant besloot zijn collega Mile Svilar hetzelfde te doen. Zo werd het 1-1.

Het kanon van de Union-spitsen zwijgt tot dusver in de Europa League. Het zijn Sykes en Mac Allister, twee verdedigers, die voor de 2 Brusselse goals in dit Europese avontuur hebben gezorgd.

In een flauwe pot voetbal kon niemand echt schitteren. Als we toch iemand moeten kiezen, dan gaan we voor Niang. De Senegalees was een van de weinige spelers die af en toe toch iets kon laten zien met een flits(je).

Na nog geen 2 minuten haalde Khalaili de sloophamer al eens boven, zijn pegel zoefde niet ver over de kooi van Mile Svilar . Die laatste zou even later nog eens schrikken. Ross Sykes torende op vrije trap boven iedereen uit, zijn buffelstoot ging naast.

Het enige probleem: een tegenstander als AS Roma is niet van de poes. Toch lieten de Brusselaars meteen zien dat het hen menens was.

Want even later moest de doelman zich weer gewonnen geven. Moris werd kinderlijk afgetroefd op een hoge bal, Mancini dook op voor zijn neus en joeg dan toch de 0-1 binnen.

"Oef", weerklonk door het Koning Boudewijnstadion. Want iedereen had gezien dat Anthony Moris gevloerd was bij die heerlijke plaatsbal. Maar de opluchting was van korte duur.

"Ik ben eerder tevreden dan ontgoocheld", oordeelde Charles Vanhoutte. "Een gelijkspel is terecht."

"De eerste helft was voor de neutrale fan misschien wat saai door het tactische steekspel, na de rust waren er echt wel fases die we beter hadden kunnen uitspelen. Maar we mogen tevreden zijn met een gelijkspel op een zwaar veld."

"Ik heb gemengde gevoelens", aldus coach Sébastien Pocognoli. "Roma is een grote naam en ik ben tevreden over de attitude van mijn groep. Ze hebben goed gestreden."

"Maar net als in de vorige matchen zat er meer in. Dat is onze rode draad in deze League Phase."

"We hadden hier gewoon moeten winnen", baalde Roma-doelman Mile Svilar. "De tegengoal was een beetje ongelukkig. Ik wil uitkomen en loop tegen een ploegmaat. Het zag er klungelig uit, maar we konden er weinig aan doen."

"We zitten met Roma in een superlastige periode, maar we doen heel hard ons best."