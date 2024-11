Teleurstellend Anderlecht vergooit 12 op 12 in de 96e minuut na owngoal van N'Diaye

Wat een anticlimax. Anderlecht leek op weg naar een gevleide 12 op 12 in de Europa League, maar kreeg in de 96e minuut een zure Letse gelijkmaker te slikken. Mario Stroeykens had met een pareltje in de slotfase het slot losgepeuterd, een beresterke Colin Coosemans werd vlak voor affluiten nog gevloerd door ploegmaat Moussa N'Diaye.

Na 4 wedstrijden is Anderlecht zijn perfecte rapport kwijt in de Europa League. Lazio geniet, de Romeinen zijn nu de eenzame leider.

Wat volgde, was puur ongeloof in de ogen bij paars-wit. Hoe hebben we dit nog uit handen gegeven?

Colin Coosemans kon een eerste uithaal nog tegen zijn paal duwen, maar de actie was niet voorbij. Een aanvaller van RFS pikte de bal op en trok laag voor. In een ongelukkige reflex gooide Moussa N'Diaye zich nog naar de bal.

Of dat dachten de Brusselaars toch. Want met Letten ben je ogenschijnlijk nooit klaar. Diep in de extra tijd - lees: minuut 90+6' - zou nog een pijnlijke uppercut uitgedeeld worden.

Dat Anderlecht zijn perfecte rapport kwijt is in Europa, hoeft na vanavond dus niet te verbazen. Al is het wel bijzonder zuur om dat tegen een laagvlieger als RFS te beleven. Lukt het tegen Porto wel weer?

Vroeg in de partij was paars-wit namelijk al eens goed weggekomen toen een goal van RFS werd afgekeurd voor buitenspel. Toen reageerde Anderlecht wel nog kwiek door tegen te prikken, maar ook dat feestje ging niet door. Kasper Dolberg had zijn verdediger tegen de grond gebeukt.

Maar eerlijk is eerlijk, Anderlecht was vanavond veel te slap om echt aanspraak te maken op een driepunter. Het vleugje magie van Stroeykens zorgde eigenlijk al voor een gevleide bonus.

“Het is een enorme ontgoocheling", was Mats Rits na de wedstrijd eerlijk. "Het algemene beeld van de match is dat we 95 minuten controle hebben."

De goal kwam dan ook hard aan. "Ze spelen powerplay en er is geharrewar. We zijn misschien iets te laat bij de voorzet. Colin redt goed en daarna gaat de bal in eigen doel. Het was geen doordachte aanval: gewoon knots, bots en binnen."

"Jammer dat we geen 12 op 12 pakken, want we verdienden de 3 punten. De balans is nog altijd heel positief, maar zo’n kutgoal is enorm frustrerend.”

Een gevoel waar Stroeykens zich kon in vinden. "Zo jammer dat we op het einde 2 punten verliezen. Het is een ontgoocheling, maar je mag het positieve – zeker van de 2e helft – niet vergeten."

"Ik probeer me zelf altijd te tonen en gevaarlijk te zijn. Ik heb een andere rol, hoger op het veld. Ik moet meer voetbal brengen in de ploeg en dat past goed bij me."

"De match leek onder controle. Ik had niet het gevoel dat ze nog iets zouden doen, want ze leken moegestreden en wij hadden meer kansen. In de laatste minuut komt die bal dan toch nog in hun voeten.”