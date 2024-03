BEKIJK: Liverpool laat geen spaander heel van Sparta Praag met 4 goals in openingskwartier

Liverpool kende geen genade voor Sparta Praag. In amper 14 minuten sloegen de Engelsen hun noodlottige tegenstander al vier doelpunten om de oren. Een plekje in de recordboeken van de Europa League lonkte, maar daar kwamen de mannen van Jürgen Klopp aan het einde van de rit enkele goals tekort.

Nog voor de herhaling afgelopen was, stond het al 2-0 op Anfield.

Liverpool had duidelijk zijn zinnen gezet op een avondje het thuispubliek verwennen. Niets moest na de 1-5-zege in Praag, maar toch ging Sparta opnieuw met de billen bloot. En hoe.

Salah en Gakpo maakten er voor het kwartier al 0-4 van. Het record van de grootste zege in de Europa League, 7-1, was toen al met een half been van Klopps mannen.

Maar zover kwam het niet. Sparta Praag haalde opgelucht adem dat de thuisploeg zijn voet van de pedaal haalde. Birmancevic kon zowaar de eerredder voorzien.

Toch is 6-1 een stevige oplawaai en een duidelijke waarschuwing voor elke ploeg die Liverpool kruist in Europa.