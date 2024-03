Titelstrijd Super League nooit zo spannend: kan Standard of OH Leuven Anderlecht van 7e titel op een rij houden?

vr 22 maart 2024 11:25

Morgen beginnen de play-offs in de Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal. Die beloven zowaar nog spannender te worden dan bij de mannen, met de top drie op één punt van elkaar. Toch wordt titelverdediger Anderlecht naar voren geschoven als dé favoriet en die status gaan ze niet uit de weg. “Wij willen de titel bij ons houden!”

Ook bij de vrouwen werden de punten na de reguliere competitie gehalveerd. Al maakt dat voor de top drie geen verschil: OH Leuven start in poleposition, met evenveel punten als Standard maar een beter doelsaldo.

Anderlecht volgt op 1 puntje – en heeft een voordeel bij een eventueel gelijke eindstand, want de punten van OHL en Standard werden naar boven afgerond. Toch lijkt de titelverdediger opnieuw dé favoriet – dat blijkt toch na een vooruitblik met de aanvoersters van de zes clubs in Play-off I.

Sari Kees (OH Leuven)

"Standard speelt met veel grinta, wij hebben veel talent en Anderlecht veel ervaring." Zo dribbelt Sari Kees de vraag wie kampioen wordt. Dan maar anders proberen: waarom lukt het dit seizoen eindelijk wél voor OH Leuven? “Omdat de teamsfeer bij ons heel goed zit. En er is minder druk tegenover vorig jaar.” Opvallend toch dat laatste, maar de OHL-captain voelt zeker vanuit de buitenwereld minder druk om die eerste titel te pakken. Wat daarbij wel kan helpen, is de bekerfinale. Die speelt OH Leuven op 1 mei in eigen stadion tegen Club YLA. De vicekampioen heeft dus nog twee prijzen om voor te spelen en de beker staat wellicht op gelijke hoogte met de titel. Al zal de druk bij die bekerfinale voor de thuisploeg zeker wél heel hoog zijn.

De teamsfeer zit heel goed. En er is vanuit de buitenwereld minder druk dan vorig jaar.

Maud Coutereels (Standard Femina)

“OH Leuven en Anderlecht, dat zijn de favorieten.” Ook ex-Red Flame Maud Coutereels houdt de druk af. “Want OH Leuven jaagt al twee jaar op die titel en Anderlecht is al jaren op een rij kampioen.” Maar op de vraag wat dan de ambitie is van Standard, antwoordt Coutereels “beter doen dan vorig jaar”. Toen pakte Standard de beker, dat kan niet meer, blijft over: beter doen dan die derde plek in de competitie. Wees maar zeker: Standard Femina, dat alle thuismatchen op Sclessin speelt, wil zich wel degelijk mengen in de titelstrijd. De club met het rijkste palmares (20 titels en 8 bekers) zette vorige zomer een stap naar meer professionalisme met bijvoorbeeld trainingen in de voormiddag. Ook op de transfermarkt toonden de Luikenaars ambitie, met onder meer Mariam Toloba (van Anderlecht) en de Ierse internationals Claire O’Riordan en Amber Barrett – nieuwkomers die hun stempel drukten op het reguliere seizoen. “Onze groepsgeest en de mix tussen ervaring en jeugd, dat is onze kracht. In de play-offs willen we vooruitgang blijven maken.”

Laura De Neve (RSC Anderlecht)

Wie kampioen wordt? Laura De Neve is de enige die op die vraag, zonder twijfelen, haar club noemt. “Omdat wij de ervaring hebben en met de stress kunnen omgaan. En als we kijken naar de kern dan hebben wij de meeste kwaliteit.” Dat is duidelijk. De Neve is pas terug uit blessure, net als Marie Minnaert en Sarah Wijnants. “Maar ik weet niet of dat nu hét verschil zal maken”, zegt De Neve. “Zonder ons hebben ze ook 21 op 21 gepakt. Naar ervaring toe kan het wel belangrijk zijn: wij kennen de competitie heel goed en kunnen dat meegeven aan de nieuwkomers.” “De voorbije jaren hebben we altijd op de juiste momenten gepiekt. En die piek hebben we nu nog niet gehad, zeker niet in het begin van het seizoen toen we toch wat steken lieten vallen. Ik denk dat we nu rustig aan het komen zijn.” De ambitie én het vertrouwen zijn duidelijk heel groot. Of schuilt er in gewenning een gevaar, blijft het makkelijk om je voor een zoveelste titel op een rij op te laden? “Het is raar om te zeggen, maar het gaat niet zozeer om zelf die beker in de lucht te willen steken, maar vooral dat we niet willen dat een andere ploeg dat zou doen. We willen die titel bij ons houden!”

Wie wordt kampioen? Anderlecht! Omdat wij de ervaring hebben en met de stress kunnen omgaan. En als we kijken naar de kern dan hebben wij de meeste kwaliteit.”

Sejde Abrahamsson (Club YLA)

Club YLA is voorlopig “best of the rest” en begint de play-offs als vierde met 16 punten. Dat is op "maar" 6 punten van de eerste plek. En toen op de persdag van de Pro League enkel OHL, Standard en Anderlecht genoemd werden als titelkandidaten, leek manager Leo Van der Elst toch wat gepikeerd. Toch lijkt de kloof groot en bovendien: de bekerfinale op 1 mei wordt wellicht hét doel voor het team van coach Heleen Jaques. Haar aanvoerster, Sejde Abrahamsson, noemt Anderlecht als de titelfavoriet. “Zij hebben de ervaring, dat zal een groot voordeel zijn in de play-offs.” Al vindt de verdedigster Standard wel de lastigste ploeg om tegen te spelen. Van Amélie Delabre van Anderlecht is ze dan weer het meest onder de indruk. “Een hele goeie transfer.” “Onze ambitie? Beter doen dan die vijfde plek van vorig jaar. En de beker natuurlijk!”

Sien Vandersanden (KRC Genk Ladies)

In Genk hebben ze een bewogen winter achter de rug. Omdat verschillende sponsordeals afsprongen, moesten een zestal speelsters vertrekken. Daarbij zussen Shari (Standard) en Lyndsey Van Belle (YLA) en Ella Van Kerkhoven (Feyenoord). “Maar de rust is teruggekeerd en de sfeer zit nu heel goed”, zo verzekert Sien Vandersanden. “Natuurlijk was er wat onrust, maar op het veld hebben we daar geen last van gehad. En het is helemaal duidelijk: Genk gaat gewoon door en we willen verder bouwen met deze ploeg.” Ook volgens Vandersanden blijft de kampioen dezelfde. “Anderlecht is het meest matuur en heeft ook een heel brede kern. Voor ons is het samen met OH Leuven ook de moeilijkste tegenstander. We hebben nog nooit van Anderlecht gewonnen, denk ik, maar zullen het zeker proberen in deze play-offs.”

Nia Elyn (KAA Gent Ladies)

De KAA Gent Ladies beginnen met een moeilijke verplaatsing naar Standard, ook voor Nia Elyn de lastigste tegenstander. “Hun duelkracht en mentaliteit, daar hebben wij het soms moeilijk mee.” Geen makkelijke start en bij Gent is er ook mentaal oplapwerk. Nadat ze vorig weekend op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog gewonnen hadden van Club YLA, bleek blauw-zwart in de halve finale van de beker nipt te sterk: 1-0 na verlengingen. “We beginnen als laatste, maar willen in de play-offs toch omhoog kijken. We staan uiteindelijk op maar één punt van de vierde plek." "De druk speelt ons soms wel parten, bijvoorbeeld als onze match live wordt uitgezonden. Daar moeten we met onze jonge ploeg meer volwassen in worden”, analyseert Elyn. Standard als meest lastige tegenstander dus, toch noemt ook zij Anderlecht als de titelfavoriet. “Ze hebben een grote kern én ervaring. Ik denk dat zij gaan pieken op het juiste moment.”

Elke speeldag van de play-offs een topper live bij Sporza