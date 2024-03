OHL is lachende derde: vrouwen van Standard zijn leider-af na nederlaag in Clasico tegen RSCA Women

Anderlecht heeft in het absolute slot de topper tegen Standard gewonnen. De leider in de Women Super League leek op het uur op weg naar een kostbare driepunter, maar goals van Matavkova en Ourzraoui Diki zorgde voor de tweede nederlaag van het seizoen voor de Rouches. OHL is zo de lachende derde, want zij wippen opnieuw naar de leidersplaats.