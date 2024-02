Standard verkoopt OHL een dreun en grijpt de macht in Super League

Standard heeft een statement gemaakt in de Super League in het vrouwenvoetbal. De Rouches wonnen met 3-0 van titelconcurrent OHL en worden zo alleen leider.

Met OHL en Standard keken zaterdagavond de nummers één en twee elkaar in de ogen. Door de ruime zege van achtervolger Anderlecht in Mechelen (0-5) wisten beide teams wat te doen: winnen.

In Luik leek de thuisploeg die opdracht het best begrepen te hebben. Vlak na de rust opende Blave de score. In het slot diepte Standard die voorsprong nog uit. Gelders en Van Belle zorgden voor een stevige 3-0-winst.

Door de zege wipt Standard over titelconcurrent OHL naar plek één. OHL volgt nu op drie punten, Anderlecht is derde op vier punten.