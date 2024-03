"In Genk debatteren ze nu over de positie van Vrancken": volgens 90 minutes moet ook Genk een keuze maken

wo 20 maart 2024 06:30

Ook Wouter Vrancken speelde een rol in het schaamtelijke schouwspel van afgelopen zondag in Westerlo.

Het stof omtrent de veelbesproken slotfase van Westerlo-Genk afgelopen zondag is nog niet gaan liggen. Westerlo ging over tot een ontslag van coach Rik De Mil, een optie die volgens 90 minutes ook in Genk op tafel moet liggen: "Anders moeten ze recht praten wat krom is."

Zouden de trainers en spelers van Westerlo en KRC Genk al spijt hebben van wat zondag gebeurde? In de slotfase van de onderlinge wedstrijd was Genk met de 1-1-tussenstand zeker van de Champions' Play-offs. Het signaal voor beide teams, al dan niet onder invloed van hun coach, om ostentatief te stoppen met voetballen. Gilles De Coster stelde zich in 90 minutes nog enkele vragen over de gevolgen: "Wat gaat er nu van komen? Rik De Mil ligt al buiten, denken jullie dat dat met Wouter Vrancken ook kan gebeuren? Kan Genk, toch de ploeg van altijd de communiqués, dit maken?" "Ik denk in elk geval dat over de positie van Vrancken op dit moment gedebatteerd wordt bij Genk", aldus Filip Joos. "Ik vind Genk echt een fijne club, maar we mogen niet vergeten dat het ook de club is die naar de rechtbank ging. Ook al hadden ze gelijk, er is voor mij een stap tussen gelijk hebben en effectief naar de rechtbank stappen."

Ik klasseer dit onder matchfixing, wat is het anders? Het was omkoperij zonder geld. Filip Joos in 90 minutes

Genk ging eerder dit seizoen een lange procedureslag aan na een scheidsrechterlijke dwaling in de wedstrijd tegen Anderlecht. Een verdedigbare beslissing volgens Joos, maar één met morele gevolgen: "Dat was toen een beslissing die ze konden nemen, maar dan moeten ze hier toch ook eens nadenken." "Het andere wat ze kunnen doen is proberen rechtpraten wat in mijn ogen krom is. Want wat gebeurde, komt van Genk, en van Vrancken. Het aanbieden is even erg als het accepteren." "Ik klasseer dit onder matchfixing, wat is het anders? Het was omkoperij zonder geld, en ze hebben een derde ploeg mogelijks benadeeld", besluit Joos.

In deze aflevering hoort/ziet u ook:

hoe de "matchfixing" tussen Westerlo en Genk effectief tot stand kwam hoe Duitse trainers een zekere charme hebben hoe perslekken Deila mee de das om deden hoe de komende trainerskeuze van Club Brugge cruciaal wordt hoe Antwerp-Union een leuke voorbereiding op de bekerfinale was hoe het oude Anderlecht nu écht terug is hoe Kortrijk volop mag hopen op het behoud hoe KV Mechelen naar zichzelf moet kijken hoe Cercle zal moeten bijleren voor tegen de topclubs hoe groots zijn in winst soms moeilijker is dan in verlies hoe Burnley opeens weer op hoop leeft hoe Steven Defour een topjaar beleefde bij datzelfde Burnley hoe de rechtsachter-positie interessant is bij de Rode Duivels hoe de verlenging van Tedesco's contract op een raar moment kwam hoe Liverpool minder stabiel is dan zijn concurrenten hoe Batshuayi zich even van sport vergiste hoe het moeilijk communiceren is met Tedesco