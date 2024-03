Peter Vandenbempt houdt dubbel gevoel over aan ontslag De Mil: "Menselijk wel heel zware straf"

di 19 maart 2024 18:19

Het ontslag van Rik De Mil bij Westerlo heeft ook Peter Vandenbempt verrast. Onze analist was aanwezig bij de schijnvertoning in Het Kuipje en legde beide trainers het vuur aan de schenen achteraf. "Toen zag hij wel in dat het fout was", deelt Vandenbempt, die een dubbel gevoel heeft bij de beslissing van de Turkse eigenaars.

"Dat hij vandaag ontslagen zou worden, had ik niet meer verwacht", opent Peter Vandenbempt de situatieschets. "Maar dat de Turkse bazen dat overwogen, had ik gisteren nog wel gehoord. Ze waren bijzonder verontwaardigd." "Dat Westerlo dit allemaal doet om een straf te ontlopen van het bondsparket, kan ik ontkrachten." "De onvrede was al op de tribunes duidelijk. Daar was de Turkse sportieve directeur in alle staten. Het komt voort uit een rechtvaardigheidsgevoel en gekrenkte eer."

Dat clubleiders en buitenlandse investeerders een duidelijk signaal willen geven dat ze zoiets niet aanvaarden, vind ik een verfrissende houding in het voetbal. Peter Vandenbempt

Vindt onze analist het terecht? "Ik heb er een dubbel gevoel bij", zegt Vandenbempt. "Dat clubleiders en buitenlandse investeerders een duidelijk signaal willen geven dat ze zoiets niet aanvaarden, vind ik een verfrissende houding in het voetbal." "Want veel mensen uit het professionele voetbal begrijpen niet waarom we er ons zo in opwinden. Zij vinden dat normaal. Dit signaal is verfrissend en juich ik toe." "Maar of het dan het ontslag van Rik De Mil moest zijn, is wat anders. Ik vind het een menselijk zeer zware straf voor De Mil." "Ik heb nog even met hem gepraat na de persconferentie zondag. Daar had je het gevoel dat hij het wel inzag dat het fout was. Misschien had hij toen al notie van de onvrede." "Er kon toch een sterk signaal gegeven worden zonder dat de trainer de club moest verlaten."

Weerslag op De Mil

Dat Wouter Vrancken en Rik De Mil de schijnvertoning "organisch zagen groeien", ziet Peter Vandenbempt als pertinent onjuist. "Want nog voor het begon, kreeg ik het signaal dat de banken met elkaar hebben gecommuniceerd." "Dat Kayembe en Madsen dan de bal over en weer spelen, is een opgestoken middelvinger naar elke rechtgeaarde voetbalfan. Dat die twee eventueel een straf zouden ontlopen, terwijl de trainer aan de deur is gezet, vind ik niet correct." "De spelers dragen in deze een grote verantwoordelijkheid en mogen op hun plichten gewezen worden."

Rik De Mil zal dit niet zomaar van zich af kunnen zetten. Peter Vandenbempt