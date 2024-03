Schulting kaatst de schuldvraag terug naar Desmet: "Hanne moet bij zichzelf eens nagaan hoe ze dit weekend gereden heeft"

ma 18 maart 2024 09:14

De omstreden diskwalificatie van Hanne Desmet na haar winst in de finale van de 1.000 meter op het WK shorttrack is in een welles-nietesspelletje ontaard tussen haar en haar Nederlandse concurrente Suzanne Schulting. "Ik vind het haar schuld, ik heb niks gedaan", foetert Desmet. "Hanne kegelt me uit de baan, ze moet eens nadenken hoe ze hier gereden heeft dit weekend", riposteert Schulting.

In de slotronde van de 1.000m-finale lag Desmet op kop en wilde Schulting binnendoor. De twee raakten elkaar, Schulting ging onderuit en nam de Zuid-Koreaanse Kim en Amerikaanse Santo-Griswold mee. Desmet won, maar werd gediskwalificeerd.



Het Belgische kamp schreeuwde moord en brand. "Dit is niet normaal en slaat nergens op. Af en toe is deze sport een grap", reageerde Desmet bij onze man.



De Nederlandse omroep NOS zette de rivaliteit van Desmet en Schulting op scherp. De Belgische en de Nederlandse kwamen apart voor de camera.



Eerst Desmet: "Dit is echt belachelijk. Ik word van achteren aangereden en vastgepakt. Ik sla dat uiteraard weg en kom als eerste over de streep. En dan moet ik van het ijs. Ik vind het debiel voor de sport."



Desmet wijst naar Schulting: "Ik vind het alleen haar schuld eigenlijk. Ik heb niks gedaan, ik zat voor haar. Zij moet mij niet vastpakken. Ze is nooit naast mij geweest, dus dan moet ze van mij afblijven."

Hanne heeft op elke afstand een penalty gekregen. Ik denk dat het zeker niet aan mij ligt. Suzanne Schulting

De finale werd opnieuw gereden, maar zonder Desmet. Schulting gaf na enkele rondjes huilend van de pijn op. De Nederlandse was met de Koreaanse en Amerikaanse in de kussens beland en had daarbij haar enkel fel bezeerd.



Achteraf in het ziekenhuis bleek dat ze haar enkel gebroken had. "Het is een wonder dat ik nog een paar rondjes kon rijden", vertelde ze bij de NOS.



"Ik heb fantastisch gereden vandaag, op de Schulting-manier. Ik lag op koers voor goud." Dat kwam er evenwel niet en dat weet ze aan onze landgenote.



"Hanne kegelt mij uit de baan. En dat is niet de eerste keer dit weekend. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ze heeft op elke afstand een penalty gekregen."



Schulting kon er niet bij dat Desmet de zaak anders zag: "Oh, ze geeft mij de schuld? Als dat haar manier van denken is, dan moet dat zo zijn."



"Ik denk dat Hanne bij zichzelf goed moet nagaan hoe ze dit weekend heeft gereden. Ik denk dat het zeker niet aan mij ligt."



Na jarenlang samen getraind en wedstrijden gereden te hebben waren Desmet en Schulting goede vriendinnen geworden. Het is maar de vraag wat het voorbije weekend met hun band zal doen.