Hanne Desmet vindt nieuwe bestraffing "niet normaal": "Dit kan niet door de beugel"

Ze was met veel ambitie afgezakt naar Rotterdam, maar het WK shorttrack heeft een dramatisch scenario gekregen voor Hanne Desmet. Onze landgenote verloor zaterdag zilver op de 1.500 meter en zondag goud op de 1.000 meter na bestraffingen van de jury. "Af en toe is deze sport een beetje een grap", drukt ze haar ergernis uit.

"Iedereen die iets van deze sport kent, is het daar mee eens. Ik schaats als eerste over de lijn en daarna wordt er afgefloten."

"Ik heb gewoon afgeblokt en blijkbaar is dit ook shorttrack. Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Ik word 1e en 2e, maar die 2 medailles worden van me afgepakt."

"Af en toe is deze sport een beetje een grap. Iedereen was supertrots op mijn rit. Maar ik mocht niet eens deelnemen aan de herstart door een fout die ik niet begaan heb."

Tijdens dit WK volgde de ene deceptie de andere op. "Ik heb nochtans gewonnen en ik heb gereden zoals ik wilde. Ik ben als eerste over de finish gekomen, maar de scheidsrechter heb je niet in de hand."

Ook bondscoach Ingmar van Riel was erg ontgoocheld. "Hanne volgde onze afgesproken strategie geweldig en ze werd wereldkampioene", baalde hij zichtbaar.

Wat is zijn visie over de bewuste fase? "Schulting, waar ik veel respect voor heb, begint als eerste met haar armen te werken. Hanne schermt dat af, er ontstaat chaos en ze wint."

"Wij hadden zelf geen fluitje gehoord en we zagen de uitslag op het bord. We waren aan het vieren, maar toen werd duidelijk dat er een herstart zou volgen. Hanne was volgens de scheids de oorzaak en moest van het ijs."

"Het zijn nuances en iedereen zoekt de grens op, maar dit voelt alsof we beroofd zijn. Ik begrijp dat de scheids in een heel moeilijke situatie zat, maar dit was niet de schuld van Hanne."

"Het gaat niet over de kleur van de scheids of over beïnvloeding van de jury. Chaos hoort bij deze sport, maar een wereldtitel op deze manier verliezen, dat heb ik nog nooit gezien. Het is zonde dat het WK zo eindigt."