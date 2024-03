Desmet en Petré teleurgesteld na omstreden estafette op WK: "Voelt als een dubbele dolksteek"

zo 17 maart 2024 10:49

Een ware baaldag. Alles wat gisteren fout kon lopen voor de Belgen op het WK shorttrack, liep ook effectief fout. Zo ook de 5.000 meter estafette, waar de Belgische mannen uiteindelijk een penalty kregen en uitgeschakeld werden. "Door die ene aanraking viel alles in het water", deed Ward Petré zijn verhaal. Na protest komen de mannen wel nog in actie in de B-finale.

De Belgische estafetteploeg was gisteren meer dan aardig onderweg toen het plots helemaal fout liep. Een aanraking met een Pool gooide roet in het eten. En dat leverde de nodige frustratie op. "Een halve finale op de relay is altijd chaos", opende Ward Petré. "Maar ik vind wel dat we onze kalmte bewaarden tot op het laatste moment." "Ik weet niet wat er precies gebeurde bij die aanraking met de Pool, maar volgens mij stond hij nog te veel in de baan, waardoor Adriaan hem raakte." Een pijnlijke zaak, want zo was de strijd plots gestreden. "We zijn nog heel sereen gaan vragen aan de scheidsrechters om de situatie te bekijken, maar dat hebben ze niet gedaan." En dus bleven de Belgische mannen machteloos achter.

Dit was een echte rotdag. Stijn Desmet

En de aanraking was nog niet het einde van de miserie voor onze landgenoten. "Op de koop toe krijgen we ook nog eens een penalty omdat we niet aftikten", ging Petré verder. "Op de beelden zie je nochtans dat Warre echt sprint naar Adriaan en dat er ook ijs in het rond vliegt daar, dus het valt echt op dat we moeite deden om op de juiste manier af te wisselen." Twee tegenvallers op wel erg korte tijd. "Dit voelt dan ook als een dubbele dolksteek", jammerde Petré achteraf. En ook Stijn Desmet was duidelijk aangeslagen. "Dit was een echte rotdag", waren zijn eerste woorden voor de microfoon.

Revanche