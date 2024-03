Hanne Desmet begint uitstekend aan WK shorttrack, Stijn Desmet moet overuren maken

Met twee halve finaleplaatsen in de aflossing zet België zaterdag de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam voort. De mixed eindigde vanavond als derde achter Nederland en Canada, het mannenkwartet werd tweede achter Canada.



De mannen (Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme, Ward Pétré en Stijn Desmet) troffen met Kazachstan en Groot-Brittannië niet de sterkste opponenten. België lag lang derde, in de laatste beurt passeerde Desmet de finisher van Kazachstan.



Het gemengde team (Hanne en Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Ward Pétré) schaarde zich bij de beste acht omdat ze als derde sneller waren dan Frankrijk.