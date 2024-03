Hanne en Stijn Desmet blaken van ambitie voor het WK shorttrack: "Belangrijkste moment is aangebroken"

Een dag voor aanvang van de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam vertelt Hanne Desmet dat ze in vorm is. De wereldtitel is haar doel, daar draait ze niet omheen. Welke afstand? "Dat maakt me niet uit", aldus de 27-jarige Desmet donderdag op een persmoment. Ook haar broer Stijn is opnieuw op het appel.