Geen nieuwe medaille voor Hanne Desmet, na val in finale 1.000 meter

Hanne Desmet heeft op de eerste finaledag zilver behaald op de 500 meter. De Nederlandse Selma Poutsma leidde van start tot finish. Ze had de hele tijd een gaatje, maar in de slotronde kwam Desmet nog fel opzetten. Ze gooide haar schaats nog over de finish, net te laat.



Stijn Desmet had op de 1500 meter zijn halve finale gewonnen, maar in de finale kwam hij niet verder dan de 5e plaats. De Canadees Pascal Dion was de snelste.



Ook net geen medaille voor België op de mixed relay. Broer en zus Desmet gaven hierin, aangevuld met Tineke den Dulk en Adriaan Dewagtere, Nederland, Zuid-Korea en Canada partij. België lag bijna de hele wedstrijd in laatste positie en slaagde er nooit in de kloof met het koptrio te dichten.