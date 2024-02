Hanne en Stijn Desmet kunnen geen medailles meer toevoegen aan hun goud en zilver in Dresden

Hanne en Stijn Desmet hebben opnieuw gescoord op de 1.500 meter. Hanne won het nummer bij de vrouwen, broerlief Stijn snelde naar de 2e plaats bij de mannen.



Hanne Desmet won voor Kristen Santos-Griswold uit de VS en Suzanne Schulting uit Nederland. Schulting maakte haar comeback in de Duitse Wereldbekermanche na een lange pauze (en een pijnlijke val op training).





Acht ronden voor het einde nam Desmet het initiatief. Santos-Griswold nam over, Schulting leek af te wachten. Drie andere finalisten werden door een val uitgeschakeld. Op de tweede versnelling van Desmet had geen van haar concurrentes een antwoord.



Bij de mannen moest Stijn Desmet zijn meerdere erkennen in zijn Canadese trainingspartner William Dandjinou. Met een inhaalactie op 5 ronden van het einde had Desmet een plaats in de top 3 verworven. Hij hield de Zuid-Koreaan Gun Woo Kim en de Nederlander Friso Emons af in de strijd om zilver.