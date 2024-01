Belgische en Nederlandse shorttracktalenten gaan samen trainen: "Maar geen samenwerking meer bij elite tot 2026"

Vijf jaar lang groeiden Hanne Desmet en Stijn Desmet samen met de Nederlandse toppers in Heerenveen mee door tot de wereldtop. Daar kwam vorig jaar plots een eind aan, België ging een partnership aan met Canada en dat levert ook enorme vruchten - lees medailles - op. De Belgische bond liet al verstaan dat de KNSB ondertussen weer toenadering zocht. De KNSB en de Vlaamse Schaatsunie zaten om de tafel en kwamen overeen om vanaf volgend seizoen de beste shorttracktalenten uit België en Nederland vaker samen te laten trainen. "Op talentniveau komt er een structurele samenwerking. Op seniorenniveau is er tot de Olympische Winterspelen van 2026 geen structurele samenwerking", luidt het in een persbericht. "Al hebben beide landen wel de intentie om indien mogelijk incidenteel gezamenlijk te trainen." De voorbije jaren trainden zus en broer Desmet mee met TeamNL, dat ook voor de technische en medische begeleiding zorgde bij internationale wedstrijden. Om verschillende redenen stopte de KNSB de samenwerking, waarop België de steven naar Canada wendde. Hoewel de KNSB en de Vlaamse Schaatsunie enige tijd de optie openhielden om terug te keren naar de oude situatie, hebben de bonden nu de knoop doorgehakt dat dit voor de Spelen van 2026 niet meer wenselijk is.

"Dit besluit heeft vooral te maken met de verschillende keuzes die er inmiddels zijn gemaakt als het gaat om het programma op weg naar Milaan", licht de Vlaamse voorzitter Corné Lepoeter toe.



"We respecteren dat we allebei een andere route naar Milaan kiezen en hebben met elkaar vooral gekeken naar wat er nog wél kan. Dat betekent dat we elkaar in de aanloop naar de Spelen zeker nog enkele keren zullen opzoeken om te sparren”, vult Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, aan.



Lepoeter: “Dat we vanaf komende zomer al intensiever met onze talenten samen gaan trainen, toont aan dat de intenties van beide bonden positief zijn en blijven. Op de korte termijn zetten we de structurele samenwerking bij de senioren even "on hold", sans rancune."



"We zijn de KNSB dankbaar voor de afgelopen vijf jaar en blijven met elkaar in gesprek om de samenwerking bij de senioren na 2026 mogelijk weer te hervatten, dan wel anders in te vullen.”