Na de breuk wil Nederland plots Belgische shorttrackers terug: "Ze hebben misschien spijt"

In Montréal beschikt de Belgische shorttrackselectie bovendien voor het eerst over een eigen materiaalman en kiné. "Dankzij het herinvesteren van het vrijgekomen budget dat de voorbije jaren naar Nederland ging", legt Dom uit.

"Canada heeft letterlijk uitgesproken dat het voor hen een voordeel is dat wij er zijn en natuurlijk is het voor België een enorm voordeel om daar te zijn."

Na 5 jaar trainen in Nederland was het Belgische shorttrackduo plots niet meer welkom bij onze Noorderburen. Omdat ze te goed geworden waren? Hanne en Stijn Desmet moesten op zoek naar een nieuwe trainingspartner en vonden die in Canada. Sinds augustus trainen ze daar met een kleine Belgische selectie.

Kiezen tussen Canada en Nederland?

"Ze hebben ons gevraagd of er nog ruimte is om terug te komen naar Nederland met de geïntegreerde werking die nu in Canada bestaat?"

Trainen in Canada én Nederland is niet onmogelijk, maar wel een uitdaging.

Wat spreekt in het nadeel van Canada? "Het is ver en het ligt niet in Europa. Als je daar bloed moet laten trekken, is dat best wel duur. Daar loop je niet tegenaan als je in Nederland traint."

Het voordeel van trainen in Canada? "We zijn nu niet meer gebonden aan Nederland. Omdat dat in het verleden wél zo was, konden die zaken gebeuren (het stopzetten van de samenwerking, red)."

Moet er wel gekozen worden tussen Canada en Nederland of is een combinatie ook mogelijk?

"Een combinatie zou mogelijk zijn, maar is moeilijk, omdat er op een andere manier wordt getraind."

"Als je die gaat mixen, moet je een heel bekwame hoofdcoach hebben die beide programma’s kan verenigen. Dat is niet onmogelijk, maar wel een uitdaging", besluit Dom.