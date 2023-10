Shorttrackers bereiden het EK en WK begin 2024 voor in Boedapest

Het EK wordt net als vorig jaar in Gdansk gehouden (van 12 tot 14 januari), het WK vindt van 15 tot 17 maart in Rotterdam plaats. Tussendoor zijn er nog wereldbekerwedstrijden in Gdansk en Dresden.

Tot begin december blijft de selectie van bondscoach Ingmar van Riel in Montreal, waar al sinds begin augustus wordt getraind. "Terugkeren naar Montreal na de wereldbekerwedstrijden in Azië zou veel reizen betekenen. Dat willen we vermijden", zegt Annelies Dom, topsport directeur van de Vlaamse Schaatsunie.

Dom was afgelopen weekend in Montreal om kennis te maken met de Canadese schaatsautoriteiten. Het is een "serieuze optie" dat de shorttrackers op weg naar de Olympische Winterspelen van 2026 ook de komende zomers in Montreal hun tenten opslaan.

"We willen liever geen afspraken per jaar maken, maar meteen tot de Spelen." Eerder zei Van Riel dat de Canadezen tevreden zijn over de Belgische bijdrage aan de trainingen. "Ze zien ons graag blijven."

Over ruim een maand vliegt de selectie naar Azië, waar in Peking (8-10 december) en Seoel (15-17 december) wereldbekerwedstrijden op de agenda staan. Het komend weekend zijn de shorttrackers in Montreal voor het tweede wereldbekerweekeinde.