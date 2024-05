Riejanne Markus verschalkt peloton in gietende regen, Marthe Truyen 3e in Veenendaal

Geen Lotte Kopecky om haar titel te verdedigen in Veenendaal-Veenendaal. Ze komt na haar voorjaar volgende week pas in competitie, in de RideLondon Classique.

Het parcours in en rond Veenendaal leende zich perfect tot een massasprint. Toch zag Riejanne Markus kans om op de laatste helling van de dag, op 14 kilometer van de finish, alleen weg te rijden.



Dat het vlak daarvoor was gaan stortregenen speelde in de kaart van Markus. In het peloton kregen ze het niet georganiseerd, waardoor de Nederlandse renster van Visma-Lease a Bike net uit de greep kon blijven.

Voor Markus is het de eerste zege van het seizoen, ook al werd ze eerder tweede in de eindstand van de Vuelta.



Achter haar won de Italiaanse Barbara Guarischi de massasprint, voor Marthe Truyen.