Hanne Desmet steunt campagne over hoofdimpact in sport: "Hersenschudding is ergste blessure die ik ooit had"

Gezond Sporten, het Centrum Ethiek in de Sport en het Vechtsportplatform werken al twee jaar rond het project "Impact op het hoofd". Samen met 18 sportfederaties en een groep (para)medici bundelen ze nu hun adviezen en goede praktijken in de campagne "Sport slim. Bescherm je hoofd". Het doel is tweeledig: clubs, sporters en sportomkadering sensibiliseren en hen handvaten bieden om correct te reageren bij sportongevallen met hoofdimpact.

Het verhaal van shorttrackster Hanne Desmet

"Ik heb al heel wat hersenschuddingen gehad in mijn carrière. De meest impactvolle liep ik op in september 2021. Tijdens een training viel ik over een blok en landde met mijn hoofd tegen de matten." Toch besefte Desmet de ernst van de val niet meteen: "Het had eerst geen grote impact. Ik voelde me wel slecht en raar, maar probeerde verder te schaatsen. Dat ging niet, want ik werd draaierig."

Ik was superemotioneel en het leek of mijn hoofd tilt sloeg. Hanne Desmet

"We gingen niet onmiddellijk op zoek naar meer hulp. Ik wachtte dan maar af hoe het zou evolueren en hoe ik me over een week zou voelen. Die week na de val heb ik best veel afgezien: ik had hoofdpijn, was superemotioneel en het leek of mijn hoofd tilt sloeg."

"Langzaamaan verbeterde dat en ben ik stilaan weer beginnen schaatsen. Doorheen het volgende jaar kende ik vaak een terugval, omdat ik nooit de tijd heb genomen om echt te rusten. Ik had voortdurend het gevoel dat ik niks kon."

Hanne Desmet met olympisch brons in Peking: een flinke opsteker tijdens een moeilijk jaar

Een hersenschudding is geen gewone blessure

"Als mensen vragen hoe je je voelt, is dat niet makkelijk uit te leggen", weet Desmet uit ervaring. "Het is heel moeilijk te vatten als je het nooit zelf hebt meegemaakt." "Om er goed van te herstellen heb je de hulp nodig van mensen die begrijpen hoe een hersenschudding werkt. Je moet begeleid worden en in kleine stapjes revalideren, net als bij een gewone blessure."

Ik heb geleerd om meer naar mijn eigen grenzen te luisteren. Hanne Desmet

"Voor mij is het de ergste blessure die ik ooit had. Andere blessures - liezen, heupen, rug - waren concreter. Daar is meer over geweten en dat was voor mij makkelijker dan die hersenschudding." "Als het mij ooit weer overkomt, zal ik zeker samenwerken met een specialist om te bekijken wat kan en wat verstandig is." "Ik heb wel geleerd om meer naar mijn eigen grenzen te luisteren. Als je lichaam zegt dat het niet gaat, moet je daar gehoor aan geven. Bij een hersenschudding is dat extra belangrijk."