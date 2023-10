Warm welkom in Canada na de breuk met Nederland: nieuw elan voor Belgisch shorttrackteam?

Opener in Montreal

Want al bijna drie maanden trainen Hanne en Stijn Desmet in Canada, samen met nog een kwartet Belgen: Tineke den Dulk, Ward Pétré, Adriaan Dewagtere en Rino Vanhooren.

Van "nobody's" in Nederland naar topschaatsers

“We zijn evenwaardige trainingspartners en zij zien daar natuurlijk ook de voordelen van, want zo zijn er meer schaatsers om snelle rondjes te rijden of bijvoorbeeld inhalen te oefenen.” (lees voort onder foto)

De prestaties en status van broer en zus Desmet hebben daar zeker mee te maken. “Toen we jaren geleden bij Nederland kwamen, was dat als nobody's. Hier is dat als topschaatsers.”

Nadat Nederland in maart de samenwerking had stopgezet, ging de zoektocht naar een nieuwe trainingspartner verrassend vlot. “Veel teams zeiden dat ze ons erbij wilden”, vertelt Hanne Desmet.

“Enorm veel stress weg”

“Het is super dat we nu zo ondersteund worden, het haalt enorm veel stress weg.”

Anders trainen bij de Canadezen

De andere manier van trainen in Canada is wel aanpassen – Den Dulk tempert daarom de verwachtingen voor de eerste wereldbekers en piekt, net als het hele team, naar het EK en WK volgend jaar. Ook Hanne Desmet was verrast door de andere manier van trainen.

“Ik had niet gedacht dat het binnen dezelfde sport zo anders kon. Het is heel intens trainen en meer gericht op racen, terwijl we in Nederland meer op volume trainden. Maar het bevalt me heel erg!”

Of anders ook beter is, dat moet misschien nog blijken, maar de breuk met Nederland lijkt uiteindelijk alleen maar positieve gevolgen te hebben. Het voordeel ook van een klein land te zijn, merkt Desmet op.

“Als je als groot land al je eigen omkadering hebt, kan je natuurlijk niet even in een ander land gaan trainen. Die vrijheid hebben wij wel, wij kunnen meer proberen en daar zijn sommigen toch jaloers op.”

En met de Nederlandse schaatsers is er op persoonlijk vlak geen breuk. “Ik hoor ze nog regelmatig, met hen is er ook nooit een probleem geweest. Ik sluit ook niet uit dat we nog eens samen trainen, maar niet meer permanent. Ik kijk in elk geval uit naar hun komst hier in Canada!”