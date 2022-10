Shorttrackster Tineke den Dulk neemt kosten voor WB Montreal voor eigen rekening: "Gelukkig kan ik bij kennissen slapen"

De KBSF, de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie, kampt met een tekort aan sponsors en dus ook met een tekort aan financiële middelen. Daardoor kan de bond heel wat schaatsers niet ondersteunen met hun reiskosten.

Haar trip naar de wereldbeker in Montreal zal de genaturaliseerde Nederlandse dus uit eigen zak betalen. Op die manier is het mogelijk om op de individuele onderdelen te starten en mee te doen aan de wedstrijden van de gemengde aflossing, waarin zij naast Hanne Desmet de tweede Belgische vrouw is.



Hanne en Stijn Desmet, de Belgische toppers in het shorttrack krijgen financiële steun van Sport Vlaanderen en het BOIC. Ook voor de overige mannelijke shorttrackers is er voldoende financiële steun voor die wedstrijden.